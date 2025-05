Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brand, In Bus randaliert, Einbruch

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Bei heftigem Auffahrunfall verletzt

Mit leichten Verletzungen ist eine Pkw-Lenkerin infolge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in eine Klinik eingeliefert worden. Die 26-jährige Opel-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der L230 von Böttingen in Richtung Magolsheim unterwegs. Offensichtlich übersah sie dabei einen vor ihr, im Bereich einer Rechtskurve verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden Lkw MAN, den ein 47 Jahre alter Mann steuerte und fuhr heftig gegen das Heck auf. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes bis um 14.30 Uhr komplett gesperrt. (gj)

Weilheim (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Unachtsamkeit hat am Dienstagmorgen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall bei Weilheim geführt. Eine 24-Jährige war kurz nach acht Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse vom Ortsteil Egelsberg herkommend nach links auf die K 1252 abgebogen. Aufgrund einer kurzen Ablenkung kam sie danach mit ihrem Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise konnte ein in Richtung Nabern fahrender Pkw-Lenker nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und eine Kollision verhindern. Die Frau zog im Anschluss nach rechts und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Der Mercedes durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und blieb letztendlich auf einer Wiese stehen. An dem Pkw entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Fahrerin und ihr Kleinkind. Beide sind ersten Erkenntnissen nach augenscheinlich unverletzt geblieben. (ms)

Esslingen (ES): Kind nach Sturz verletzt

Nach einem Fahrradunfall ist ein 11 Jahre altes Kind am Dienstagmorgen leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 11-Jährige fuhr kurz vor 7.30 Uhr mit dem Rad in Begleitung von zwei Klassenkameraden auf der Wilhelmstraße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannter Ursache streifte der 11-Jährige einen seiner Begleiter, wodurch letztlich alle drei auf die Fahrbahn stürzten. (gj)

Tübingen (TÜ): Nach Randale im Bus in Fachklinik untergebracht

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt seit dem späten Montagabend gegen eine 49-Jährige unter anderem wegen Sachbeschädigung. Die psychisch auffällige Frau befand sich gegen 22.30 Uhr als Fahrgast in einem Bus und pöbelte dort zunächst mehrere Personen an. Nachdem sie einen Nothammer aus der Halterung gerissen hatte, schlug sie mit diesem auf eine Fensterscheibe ein. Die äußerst aggressive Frau verletzte sich hierbei leicht. Auch die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten konnten die 49-Jährige nicht beruhigen und mussten sie deshalb in Gewahrsam nehmen. Da sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte, wurden ihr Handschließen angelegt und sie letztlich aus dem Bus getragen. Nach der medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. (gj)

Rottenburg (TÜ): Flammen in Küche

Zum Brand in einer Küche sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag in die Keuperstraße nach Ergenzingen gerufen worden. Gegen 15.30 Uhr hatte eine Hausbewohnerin den Notruf gewählt, nachdem sich in der Küche Papier und Abfall entzündet hatten und zu brennen begannen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten in der Folge selbstständig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr löschte nach ihrem Eintreffen rasch die offenen Flammen ab. Diese hatten jedoch bereits die Küchenwände rußgeschwärzt. Zum Brandschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen auf dem Müll abgelegten heißen Gegenstand entstanden sein. Neben 28 Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch fünf Angehörige des Rettungsdienstes vorsorglich vor Ort gekommen. (gj)

Balingen (ZAK): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Straße Auf der Halde im Stadtteil Engstlatt ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19.15 Uhr bis 6.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über mehrere gewaltsam geöffnete Türen ins Innere des Gebäudes. Beim Durchstöbern der Schränke erbeutete der Einbrecher unter anderem Bargeld. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Balingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell