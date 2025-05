Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kraftfahrzeugrennen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Rennen geliefert

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagabend gegen zwei junge Pkw-Lenker. Eine Zivilstreife war gegen 20.50 Uhr auf der zweispurigen Karlstraße unterwegs und musste an der Einmündung Bismarckstraße vor einer roten Ampel hinter zwei nebeneinanderstehenden Pkw anhalten. Als die Lichtzeichenanlage umschaltete, beschleunigten die Lenker des Alfa Romeo und des BMW bis auf eine Geschwindigekeit von etwa 85 km/h bei erlaubten 40 Stundenkilometern. An der Einmündung Silberburgstraße mussten die beiden Fahrer erneut vor einer roten Ampel stoppen. Als diese Grün wurde, beschleunigten sie ebenfalls sehr stark. Der BMW-Lenker bog im Anschluss auf ein Tankstellengelände ab. Die Zivilstreife folgte anschließend dem Alfa Romeo. Dessen Fahrer bog am Ortsende auf die B 312 in Richtung Stuttgart ab, die er mit mehr als 180 bei erlaubten 120 km/h befuhr. In Metzingen konnten die Beamten den Alfa anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Am späten Abend konnte ein 22-Jähriger als mutmaßlichen Fahrer des BMW ermittelt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Pkw-Tür bringt Radfahrer zu Fall

Unachtsames Öffnen einer Pkw-Tür hat am Montagnachmittag in der Wörthstraße einen verletzten Radfahrer zur Folge gehabt. Gegen 16.30 Uhr stieg eine 32-Jährige aus ihrem kurz zuvor abgeparkten Audi A6 und öffnete dazu die Fahrzeugtür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein von hinten sich nähernder 27 Jahre alter Pedelec-Fahrer konnte der offenen Tür nicht mehr ausweichen und prallte in der Folge mit dieser zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. (gj)

Trochtelfingen (RT): Zweirad-Lenkerin gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Jugendliche beim Sturz von ihrem Zweirad am frühen Montagmorgen erlitten. Die 17-Jährige war gegen 6.40 Uhr auf der K 6739 bei starkem Regen von Steinhilben herkommend in Richtung Wilsingen unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn kam die junge Frau mit ihrem Kleinkraftrad ins Rutschen. Anschließend stürzte sie zu Boden und rutschte in den Grünstreifen. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Angehörige kümmerten sich um ihre nicht mehr fahrbereite Maschine. (ms)

Hohenstein-Bernloch (RT): Heftige Kollision an Kreuzung (Zeugenaufruf)

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen, mindestens 15.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich der B312 zur K6737 bei Bernloch. Kurz vor 17.30 Uhr missachtete dort ein aus Bernloch kommender, 19-Jähriger mit einem Ford Fiesta die Vorfahrt eines aus Richtung Engstingen in Richtung Oberstetten fahrenden 44 Jahre alten BMW-Lenkers und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der 44-Jährige sowie die Beifahrerin des Ford, ein 15 Jahre altes Mädchen, wurden vor Ort medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in Kliniken gebracht. Ein Abschleppdienst musste die stark beschädigten Wagen abtransportieren. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumung bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang den Zeugen und Fahrzeuglenker eines weißen Pkw, der kurz vor dem Unfallgeschehen von der B312 in die Meidelstetter Straße abgebogen ist. Hinweise bitte unter Telefonnummer 07071/972-0. (gj)

Münsingen (RT): Missachtung der Vorfahrt führt zu Zusammenprall

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K6702 kurz vor Dottingen sind zwei Pkw-Insassen leicht verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi den Grießweg und wollte die Kreisstraße überqueren. Hierbei übersah er die Vorfahrt einer 44 Jahre alten Renault-Lenkerin, die von Steingebronn in Richtung Dottingen unterwegs war. Infolge der Kollision erlitten die 44-Jährige und ein zwölf Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6.000 Euro. (gj)

Nürtingen (ES): Nach Auseinandersetzung verletzt

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt aufgenommen, das sich am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in der Plochinger Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort gegen 15.30 Uhr ein 16-Jähriger und ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einer achtköpfigen Personengruppe in Streit. Dieser führte im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der sich mehrere Beteiligte leichtere Verletzungen zuzogen. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, konnten die Personen vor Ort sowie im Zuge der Fahndung angetroffen werden. Der 16-Jährige und sein 17 Jahre alter Bekannter wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. (gj)

