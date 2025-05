Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecherin in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.02.2025 / 16.54 Uhr

Hochdorf (ES):

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine auf Eigentumsdelikte spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen eine 34-Jährige. Der Frau wird zur Last gelegt, als Mitglied einer dreiköpfigen Einbrecherbande im Jahr 2025 mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in den Landkreisen Esslingen und Göppingen begangen zu haben.

Die in Folge dieser Straftaten geführten, umfangreichen Ermittlungen waren am Donnerstag (22.05.2025) von Erfolg gekrönt. Beim Vollzug eines durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Durchsuchungsbeschlusses für die Wohnung der 34 Jahre alten Frau konnte diese angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dazu wurden Beweismittel sichergestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden der mutmaßlichen Einbrecherbande insgesamt 26 Taten mit einem Vermögensschaden von über 110.000 Euro zugerechnet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die georgische Tatverdächtige am Donnerstag (22.05.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu den flüchtigen Mittätern, dauern weiter an. (gj)

