POL-RT: Verkehrsunfälle, Streitigkeiten, Brand, Wanderer aus misslicher Lage befreit, versuchtes Raubdelikt

Mit Reizgaspistole angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einer Auseinandersetzung am Samstagmittag. Kurz vor 13.00 Uhr war die Polizei zu einem verletzten 31-Jährigen in den Schäffleweg gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verletzte kurz zuvor im Eingangsbereich eines Wohnhauses vom 22-jährigen Nachbarn angesprochen worden sein. Es kam zum Streit der eskalierte. Der 22-Jährige zog eine Reizgaspistole und schoss zweimal in Richtung Gesicht des 31-Jährigen. Dieser zog sich leichte Verletzungen in Form von gereizten Augen zu. Eine Behandlung vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst reichte aus, sodass er nicht in ein Klinikum gebracht werden musste. Der 22-jährige Schütze war noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Eine sofortige Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg.

Pfullingen (RT): Betrunken und unter Drogen auf Pkw aufgefahren

Drei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Samstagnacht, gegen 23 Uhr in der Marktstraße passiert ist. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war zusammen mit ihren beiden 24-jährigen Mitfahrerinnen auf Höhe der Einmündung der Dieselstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als ein 46-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse von hinten auffuhr. Die drei Insassen im Opel verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht, während der Fahrer des Mercedes und seine 20- und 24-jährigen Mitfahrer unverletzt blieben. Lediglich die auf der Rückbank des Opels befindliche 24-jährige musste zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten beim Mercedesfahrer eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung. Da sowohl ein Atemalkoholtest, als auch ein Drogenvortest positiv auf die jeweiligen Stoffe verliefen, musste sich der Beschuldigte einer Blutentnahme unterziehen. Den Führerschein musste er abgeben. Beide Fahrzeuge wurden so sehr beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt. Es ergaben sich Anhaltspunkte auf einen fehlenden Versicherungsschutz beim Mercedes, welche jedoch noch der weiteren Abklärung bedürfen. Die Feuerwehr musste an der Unfallstelle Betriebsstoffe aufnehmen.

Bad Urach (RT): Auseinandersetzung zwischen Betrunkenen

Ein handfester Streit führte am frühen Sonntagmorgen in der Münsinger Straße zum Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen. Gegen 1 Uhr gerieten vor einem Gebäude vier betrunkene Personen, darunter zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 26 bis 29 Jahren, aus unbekanntem Grund aneinander. In der darauffolgenden Rangelei schlugen die beiden Männer und eine Frau aufeinander ein, wodurch alle drei leicht verletzt wurden. Ein 29-Jähriger verhielt sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamten äußerst aggressiv, woraufhin dieser nach Versorgung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in Gewahrsam genommen werden und die Nacht über in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Der Polizeiposten Bad Urach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen (ES): Familienstreit eskaliert in Fußgängerzone

Am Samstag, gegen 17.20 Uhr ist es in Esslingen, in der Pliensaustraße zu einem Streit und mehreren Körperverletzungen gekommen. Ein seit längerer Zeit schwelender Konflikt zwischen verwandten Ladenbesitzern einer mutmaßlichen Großfamilie eskalierte und entlud sich öffentlichkeitswirksam in der Esslinger Innenstadt. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten kam es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zu mehreren, wechselseitigen Körperverletzungen, wobei sich mit der Zeit immer mehr Personen einmischten. Einer der Beteiligten zückte ein kleineres Messer. Beim Eintreffen der Polizei fanden die Beamten eine, teilweise unübersichtliche Lage vor. Ein 27-jähriger Beschuldigter musste zu Boden gebracht werden und wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Die Auseinandersetzung hatte in der belebten Esslinger Fußgängerzone die Aufmerksamkeit einer Vielzahl von Schaulustigen hervorgerufen. Es kam auch aufgrund von Solidarisierungen zum tätlichen Angriff auf Polizeibeamte wobei zwei Beamte mit Fausthieben auf den Rücken angegriffen wurden. Zur Beruhigung der angespannten Lage mussten mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt werden, welche zeitweise von mehreren Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unterensingen (ES): In Bikepark gestürzt und schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr zugezogen. Der 15-Jährige überfuhr eine Kuppe, wurde hierbei über den Lenker abgeworfen und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Vermutlich schützte der getragene Helm vor noch schwereren Verletzungen. Der Jugendliche kam mit dem bodengebundenen Rettungsdienst in ein Klinikum. Ein zunächst angeforderter Rettungstransporthubschrauber musste nicht mehr zum Einsatz kommen. Am Fahrrad entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Nürtingen (NT): Badschrank in Brand geraten

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus mussten am Samstagabend die Rettungskräfte in die Straße Am langen Hag in Nürtingen ausrücken. Ein Zeuge bemerkte gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Gebäudes und betätigte daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften angerückt war, konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Ersten Ermittlungen nach könnte ein technischer Defekt im Bereich eines beleuchteten Badschranks in der Waschküche ursächlich gewesen sein. Ein 74-jähriger Hausbewohner wurde wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neidlingen (ES): Zwei Wanderer aus misslicher Lage befreit

Zwei jüngere Wanderinnen wollten aus dem Tal von Neidlingen in Richtung Albhochfläche wandern und folgten hierbei einem im Internet eingezeichneten Weg, welcher auch dort als Wanderweg ausgewiesen ist. Dieser Weg führt jedoch zu der Felsabbruchkante des Albtraufs in extrem steiles Gelände und verliert sich dort dann zwischen den Felsen. Die beiden festsitzenden Wanderinnen im Alter von 19- und 24 Jahren setzten folgerichtig einen Notruf ab und wurden dann 25 bis 30m unterhalb der Traufkante von der alarmierten Bergwacht die mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug zur Örtlichkeit herbeigeeilt waren, gesichert und mittels einer Seilvorrichtung nach oben gezogen. Nach einem kurzen Check durch eine Besatzung von einem RTW konnten die beiden Geretteten unverletzt nach Hause entlassen werden.

Rottenburg (TÜ): Körperverletzung auf dem Marktplatz

Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich am Sonntagmorgen vor einer Bar zugetragen hat. Zunächst gerieten gegen 04.30 Uhr zwei 26- und 33-jährige Frauen mit einem bislang unbekannten Täter und dessen weiblicher Begleitung in einen Streit. In der Folge schlug der Mann auf die beiden Frauen ein, wodurch die 33-Jährige leicht verletzt wurde. Zwei weitere Männer im Alter von 29 und 30 Jahren konnten den Vorfall beobachten und eilten den beiden Damen zur Hilfe. Beide wurden jedoch ebenfalls vom unbekannten Täter und vermutlich von zwei weiteren männlichen Personen angegriffen und verletzt. Der 30-Jährige musste in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Albstadt (ZAK): Raubversuch am Bürgerturm - Zeugenaufruf

Nach drei Unbekannten sucht die Polizei nach einem versuchten Raubdelikt am Samstagnacht in Albstadt-Ebingen am Bürgerturm. Ein 18-jähriger Mann war gegen 23.15 Uhr allein zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einem jungen Mann in Begleitung von drei weiteren Männern angesprochen wurde. Der als ca. 20-Jahre alt beschriebene Täter forderte dann im Verlauf des Gesprächs vom Geschädigten Geld und verlieh dieser Forderung Nachdruck, indem er ihm mehrfach gegen den Kopf schlug. Der 18-jährige konnte aus der Situation fliehen, noch ehe es zu einer Geldübergabe kam. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Antreffen der vier Männer. Der Haupttäter wird als ca. 175-185 Zentimeter groß beschrieben, hat eine Glatze und trug einen Jogginganzug. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden.

