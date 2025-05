Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Abschlussfeier durch Polizei beendet; Körperliche Auseinandersetzungen mit Verletzten; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbrecher überrascht; Brand auf Balkon

Reutlingen (ots)

Abi-Feier führte zu Polizeieinsatz

Erneut ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Volkspark zu einer ausufernden Party von circa 300-400 feiernden Schülern gekommen, welche schließlich durch die Polizei beendet werden musste. Nachdem sich gegen 22.40 Uhr ein Anrufer bei der Polizei über eine Vielzahl lautstark feiernder Personen sowie umherliegenden Müll und Flaschen beschwert hatte, trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen an der Örtlichkeit ein. Nachdem den Anwesenden durch die Polizei Platzverweise ausgesprochen wurden, entfernten sich die Personen schließlich aus der Parkanlage. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen Jugendlichen aufgenommen, der zuvor in den sozialen Medien zu der Party aufgerufen haben soll und prüft, inwiefern die Kosten des Polizeieinsatzes und der Stadt Reutlingen für die am Samstagmorgen erforderliche Reinigung der Grünflachen in Rechnung gestellt werden können. Während der Maßnahmen vor Ort sprach ein 19-Jähriger eine Streife an und äußerte, dass er gegen 22.30 Uhr ausgeraubt worden sei. Wie sich herausstellte, schlugen zwei bislang unbekannte Täter zunächst mehrfach mit Fäusten auf den Geschädigten ein und entwendeten anschließend persönliche Gegenstände und von ihm mitgeführten Alkhol. Die flüchtenden Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an.

Reutlingen (RT): Schlägerei

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz im Bereich der Stadthalle gekommen. Gegen 01.00 Uhr gerieten fünf Jugendliche und Heranwachsende aneinander, wobei einer der Beteiligten auch zu Boden stürzte und dort mit Schlägen und Tritten weiter attackiert wurde. In der Folge stand die Person vom Boden auf und setzte sich gegenüber den Angreifern tätlich zur Wehr. Vier Beteiligte ließen daraufhin von der Person ab und flüchteten in einem Pkw vom Ort des Geschehens. Durch eine Streife konnte das Fahrzeug wenig später im Rahmen der Fahndung festgestellt und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Betrunken Unfall verursacht

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Bundesstraße 27 ihren Führerschein abgeben. Die Frau befuhr mit ihrem Seat gegen 22.00 Uhr der linken Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Am Beginn der Überleitung zur B312 kollidierte sie mit dem Honda eines 31-Jährigen, welcher ordnungsgemäß den rechten Fahrstreifen befuhr. Im Anschluss beleidigte sie den Lenker des Honda, als dieser gerade dabei war die Polizei zu verständigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholbeeinflussung der Frau, weshalb in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Die 41-Jährige wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 8.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher ist am Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr durch den Hausbewohner auf frischer Tat ertappt worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Kellerraum des Hauses in der Isolde-Kurz-Straße im Ortsteil Ötlingen. Der 42-jährige Bewohner wurde aufgrund von Geräuschen aus dem Keller wach und traf dort auf den Einbrecher, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 185 bis 190 cm groß, schlank, schwarze Jacke, blaue Jeans, kurze dunkle Haare. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Lenningen (ES): Zweiradfahrer und Sozia verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagabend auf der Landesstraße 1212 bei Lenningen zugetragen hat. Der 16 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Sozia waren gegen 23.40 Uhr gemeinsam mit weiteren Mitgliedern einer Gruppe von Motorradfahrern in Fahrtrichtung Schopfloch unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wobei er noch versuchte, seinen Fahrfehler durch ein Bremsmanöver zu korrigieren. Das Zweirad kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach etwa zehn Metern mit einem Baum. Der 16-Jährige wurde daraufhin unter seinem Leichtkraftrad eingeklemmt. Er wurde von der eintreffenden Streifenbesatzung gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die 16-jährige Sozia wurde leichtverletzt ebenfalls in eine Klinik gebracht. An dem Zweirad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Ostfildern (ES): Durch Schläge und Pfefferspray verletzt

Zwei Männer sind am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung im Scharnhauser Park verletzt worden. Gegen 22.50 Uhr war ein 18 Jahre alter Mann zu Fuß auf dem Weg zwischen der Sporthalle in der Gerhard-Koch-Straße und dem südlich davon befindlichen Restaurant unterwegs. Hierbei traf er auf zwei bislang unbekannte Männer, woraufhin es zum Streit mit diesen Personen kam. Die beiden Männer traktierten den 18-Jährigen anschließend mit Faustschlägen, woraufhin dieser zu Boden ging. Am Boden liegend wurde der junge Mann von einem Täter mit Pfefferspray besprüht. Im weiteren Verlauf kam ein 19 Jahre alter Mann dazu, welcher ebenfalls mit Pfefferspray angegangen wurde. Danach flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Ruit. Ein Täter war laut Zeugen etwa 25 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und trug schwarze Bekleidung. Der andere Täter soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt gewesen sein und trug eine dunkle Jacke sowie eine weiße Hose. Die beiden Geschädigten mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen am Neckar (ES): Mit Rettungswagen zusammengestoßen

Am Freitagnachmittag ist es in der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Rettungswagen beteiligt war. Gegen 15.30 Uhr befuhr dieser unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Stuttgarter Straße in Richtung Kirchheim, auf welcher zähfließender Verkehr herrschte, so dass er links an der vor ihm befindlichen Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Als er sich auf Höhe eines Mercedes-Benz befand, welcher von einem 46-Jährigen gelenkt wurde, scherte dieser plötzlich nach links aus und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Rettungswagens. Der 21-jährige Rettungswagenfahrer, dessen Beifahrer, der im Fahrzeug befindliche Patient als auch der Unfallverursacher wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Wernau (ES): Balkonbrand

Ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist die Folge eines Brandes an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses, welcher sich am Freitag in der Uhlandstraße ereignet hatte. Gegen 14.00 Uhr teilte der 40-jährige Bewohner über Notruf einen Brand auf seinem Balkon mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Balkon bereits im Vollbrand. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Der Bewohner erlitt keine Verletzungen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Wohnung war aufgrund der Rauchgase nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst befand sich vorsorglich mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung in Bar

Am späten Freitagabend ist es in einer Lokalität in der Bahnhofstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei welcher zwei Personen durch ein geworfenes Bierglas leicht verletzt wurden. Nachdem der Polizei gegen 23.10 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Bar gemeldet wurde, stellte sich nach dem Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen heraus, dass es zunächst zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 17 Jahre alten Gast gekommen war. In der Folge erschienen mehrere Angehörige des 17-Jährigen vor Ort, woraufhin der Streit eskalierte und ein 45-Jähriger ein Bierglas nach dem 18-Jährigen und dessen 20 Jahre alten Begleiter warf. Sowohl der 45-Jährige als auch der 17-Jährige erlitten mutmaßlich durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen, welche jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen erhielten alle Beteiligte Platzverweise.

