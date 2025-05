Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Vorfall an Schule ermittelt; Brand von Kehrmaschine; Mit Leichtkraftrad schwer gestürzt

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Nach Vorfall an Kirchheimer Schule - Tatverdächtiger ermittelt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.05.2025/16.22 Uhr

Nach dem Vorfall an einer Schule in der Alleenstraße ist es der Polizei in Kirchheim gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Wie bereits berichtet, soll ein Mann am Donnerstagmorgen zwei acht und neun Jahre alte Jungs auf dem Schulhof festgehalten haben. Weiterhin soll er sie aufgefordert haben, ihnen Geld auszuhändigen. Die Schüler traten daraufhin nach dem Mann, rissen sich los und liefen in die Schule, wo sie den Vorfall berichteten. Nach einem Hinweis konnten Beamte am Freitagmorgen in der Nähe der Schule einen 37 Jahre alten Mann feststellen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Kusterdingen (TÜ: Brand von Kehrmaschine

Während des Einsammelns von Grasschnitt ist am Freitagvormittag kurz nach elf Uhr eine Kehrmaschine in der Gerhard-Kindler-Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr eilte mit sechs Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand im Sammelbehälter der Maschine rasch ablöschen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Hechingen (ZAK): Mit Leichtkraftrad schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat die 17 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag erlitten. Die junge Frau war gegen 13 Uhr mit einer Yamaha auf der B27 von Hechingen in Richtung Bisingen unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Hechingen-Brielhof von der Bundesstraße ab. In der langgezogenen Rechtskurve stürzte sie wohl infolge eines Bremsfehlers zu Boden und rutschte samt ihrer Maschine in den linken Straßengraben, wo sie sich mehrfach überschlug. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Zweirad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. (rd)

