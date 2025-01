POL-PDKH: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Bad Kreuznach / KH-Winzenheim (ots) - Am Dienstag, den 28.01.2025 gegen 13:30 Uhr klingelten zwei falsche Heizungsableser bei einem älteren Ehepaar in der Genheimer Straße in Winzenheim und gaben vor, die Heizkörper in den Zimmern ablesen zu müssen. Die beiden männlichen Täter drangen direkt in die Wohnung ein und überrumpelten so die Rentner. Sie durchsuchten ...

