Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trickdiebstahl aus Wohnung durch falsche Heizungsableser

Bad Kreuznach / KH-Winzenheim (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2025 gegen 13:30 Uhr klingelten zwei falsche Heizungsableser bei einem älteren Ehepaar in der Genheimer Straße in Winzenheim und gaben vor, die Heizkörper in den Zimmern ablesen zu müssen. Die beiden männlichen Täter drangen direkt in die Wohnung ein und überrumpelten so die Rentner. Sie durchsuchten die Schränke und Schubladen in den Zimmern. Hierbei entwendeten die bisher unbekannten Täter Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die beiden Männer aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 1. schlank, ca. 180cm groß, hatte einen Drei-Tage-Bart 2. kräftig, ca. 165cm groß, trug eine schwarze glänzende Jacke

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf ein verdächtiges Verhalten auch vor der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei (Tel. 0671 88110) in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Die Täter nutzen das Vertrauen älterer Menschen schamlos aus. Prüfen Sie unbekannte Besucher stets kritisch. Echte Mitarbeiter von Versorgern und seriösen Anbietern kündigen sich schriftlich an und können sich entsprechend ausweisen. Lassen Sie unbekannte Besucher im Zweifelsfall nicht in ihre Wohnung.

