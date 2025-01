Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nachtrag zu Einbruch beim KSV - Kanus aufgefunden

Bad Kreuznach, Saline Theodorshalle (ots)

Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum vom 22.01.2025 bis 23.01.2025 zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Lagerraum des Kanu-Sport-Vereins Bad Kreuznach e.V. Am Vormittag des 25.01.2025 konnten Beamte der Polizei Bad Kreuznach, nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, alle drei entwendeten Kanus mitsamt der drei Paddel unweit der Tatörtlichkeit in unwegsamen Gelände auffinden. Nach umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen wurde das Diebesgut an eine berechtigte Person des KSV ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.

