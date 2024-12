POL-NB: Straßen für Wildschwein gesperrt

Altentreptow (ots) - Im November diesen Jahres kam es in Altentreptow zu drei Bränden in unmittelbarer Nähe zueinander. Demnach brannte es im Bereich einer Gartenanlage am Klosterberg in der Stralsunder Straße am 20.11., 25.11. und 30.11.2024. Der anfängliche Tatverdacht der Polizei konnten sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärten. Ein 24-jähriger Altentreptower, der ins Visier der Polizei geraten ist, ...

mehr