Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vermisster 74-Jähriger in Waren wurde aufgefunden

Waren (ots)

Seit gestern Abend gegen 22:00 Uhr suchte die Polizei in Waren mit Revierkräften und unter dem Einsatz eines Fährtenhundes nach einem Mann aus Malchow, der zuvor aus dem Krankenhaus in Waren abgängig war. Die ersten Suchmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Eine durchgeführte Handyortung ergab einen ungefähren Standort der Person. Durch eine spezielle Technik der Mobilfunkaufklärung des LKA konnte der Mann am 13.12.2024 gegen 10:15 Uhr auf der Rückseite des Krankenhauses in der Nähe des Tiefwarensees aufgefunden werden. Er war stark unterkühlt, nur bedingt ansprechbar und wurde unmittelbar für die medizinische Versorgung an einen Rettungswagen übergeben und in ein Krankenhaus verbracht.

