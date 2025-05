Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jähriger verliert Kontrolle über sein Motorrad

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 17-jähriger Motorrad-Fahrer die L550 in Fahrtrichtung Sinsheim. In einer Linkskurve kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Hierdurch rutschte das Vorderrad des Motorrads weg und der 17-jährige kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorrad-Fahrer leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die weitere Unfallermittlung hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell