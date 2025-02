Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer in Wesel

Wesel (ots)

Am Sonntag, 09.02.2025 gegen 09:55 Uhr kam es in Wesel-Schepersfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 45-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Transporter die Werner-von-Siemens-Straße in Fahrtrichtung Brüner Landstraße. An der Einmündung zur Brüner Landstraße wollte er nach links, in Fahrtrichtung Emmericher Straße, abbiegen. Dabei übersah er einen 37-jährigen Mann aus Wesel, der mit seinem Motorrad die Brüner Landstraße in Fahrtrichtung Isselstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht nicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Wesel zugeführt.

