Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizei Adenau für das Wochenende 16.05.2025 bis 18.05.2025

Adenau/Nürburgring (ots)

Am zurückliegenden Wochenende von Freitag, den 16.05.2025, bis zum Sonntag, den 18.05.2025, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau insgesamt 12 Verkehrsunfälle. In der Gesamtbetrachtung ereigneten sich 9 Verkehrsunfälle mit Sachschäden, 2 Verkehrsunfälle mit Personenschäden sowie eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Im Streckenabschnitt zwischen der B257, Gemarkung Quiddelbach, sowie dem Knotenpunkt zur B258 ereignete sich am 18.05.2025, gegen 19:45 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden durch einen alleinbeteiligten Motorradfahrer. Dieser verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Mototorrad und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus NRW wurde anschließend schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine lebensgefährliche Verletzung war nicht vorliegend.

Des Weiteren ereignete sich am 16.05.2025, gegen 23:55 Uhr, im Bereich der Hocheifelhalle in Adenau eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch eine anwesende Unfallzeugin konnte hiesiger Dienststelle das Kfz-Kennzeichen des Unfallverursachers übermittelt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte dieser angetroffen werden. Bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Adenau konnte eine erhebliche Atemalkoholkonzentration festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Ferner wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde in amtliche Verwahrung genommen.

Neben den vorgenannten Verkehrsunfällen kam es am 18.05.2025, gegen 03:40 Uhr, zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt in der Ortslage Meuspath. In diesem Zusammenhang konnte ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Adenau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dieser wurde festgestellt, dass bei dem Fahrzeugführer eine alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit vorlag. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Atemalkoholkonzentration. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag, den 18.05.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde in der Gemarkung Kaltenborn eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem 23-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Adenau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war das Fahrzeug weder amtlich zugelassen sowie mit einem erforderlichen Versicherungsschutz versehen. Es wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde an der Kontrollörtlichkeit untersagt.

Darüber hinaus wurde an diesem Wochenende die Region um Adenau und rund um den Nürburgring von zahlreichen Besuchern aufgesucht. Teilweise konnte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt. Neben den präventiv-polizeilichen Maßnahmen wurden gezielte Verkehrskontrollen an den bekannten Hotspots durchgeführt. Es konnten hier zahlreiche Verstöße wegen verkehrswidrigen Raser- und Poserverhaltens konsequent geahndet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell