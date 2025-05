POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fahrradweg bei Fuchshofen (ots) - Am Mittwoch den 14.05.2025 um 16:39 Uhr wurde die Polizeiinspektion Adenau über den Brand eines Holzstapels in Kenntnis gesetzt, welcher sich am Fahrradweg in der Verlängerung des Bahnhofswegs in Fuchshofen befindet. Trotz der aktuellen Trockenheit und einem großen Waldgebiet um die Brandstelle herum, konnte der Brand schnell durch ...

mehr