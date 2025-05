Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf zu einem Brandgeschehen in einem Waldgebiet bei Fuchshofen

Fahrradweg bei Fuchshofen (ots)

Am Mittwoch den 14.05.2025 um 16:39 Uhr wurde die Polizeiinspektion Adenau über den Brand eines Holzstapels in Kenntnis gesetzt, welcher sich am Fahrradweg in der Verlängerung des Bahnhofswegs in Fuchshofen befindet. Trotz der aktuellen Trockenheit und einem großen Waldgebiet um die Brandstelle herum, konnte der Brand schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Antweiler gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand. Es besteht der Anfangsverdacht, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig, beispielsweise durch das Wegwerfen einer Zigarette ausgelöst worden sein könnte. Zeugen, die Beobachtungen zur Brandauslösung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell