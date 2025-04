Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw rollt fahrerlos auf dem Parkdeck ab; Frau zwischen Fahrzeugen eingeklemmt - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag um 15:50 Uhr parkte eine 30-Jährige ihren Renault in einer Parklücke auf dem Parkdeck am Berliner Platz. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatte, machte sich das Auto selbstständig und rollte nach vorne weg. Eine 36-jährige Frau, die gerade dabei war ihren Kofferraum zu beladen, wurde zwischen dem Renault und ihrem Smart eingeklemmt. Zur Hilfe eilende Passanten versuchten den Renault vergeblich wegzuschieben. Die Fahrerin des Renault bemerkte die Situation und setzte das Fahrzeug zurück, sodass die Frau befreit werden konnte. Die 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Da sich die während des Unfalls vor Ort befindlichen Passanten bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort befanden, sucht das Polizeirevier Weinheim nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

