POL-PDMY: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Stromkasten

Mayen (ots) - Während der Kirmes in Kempenich ereignete sich am 11.05.2025 um 00:30 Uhr eine Körperverletzung in der dortigen Leyberghalle. Hierbei wurde der 28-jährige Geschädigte von mehreren Personen zusammengeschlagen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau (02691/925-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Telefon: ...

