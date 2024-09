POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Jägerstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (02.09.2024) zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zutritt in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Kornwestheim. Über zwei aufgebrochene Türen gelangten die unbekannten Personen in den Gaststättenbereich sowie den angrenzenden Lagerraum. In der Gaststätte wurden zwei aufgestellte Spielautomaten aufgebrochen und der Inhalt entwendet. ...

