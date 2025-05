Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Dunkler Opel SUV - 11.04.2025

Bad-Neuenahr Ahrweiler, Kreuzstraße - Apollinarisstadion (ots)

Am Freitag den 11.04.2025 ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Kreuzstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bereich des Apollinarisstadions ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Ein PKW (vermutlich ein dunkler SUV, der Marke Opel) befuhr die Kreuzstraße aus Richtung BBS kommend. Auf Höhe des Stadions bog das Fahrzeug nach links auf den ehemaligen Parkplatz ab. Hierbei übersah er einen Jugendlichen, der auf dem aus seiner Sicht linksseitigen Gehweg mit einem Pedelec in die gleiche Richtung unterwegs war. Der PKW erfasste das Hinterrad des Pedelec, wodurch der Fahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Das Pedelec wurde stark beschädigt. Der Fahrzeugführer des Pkw (männlich, ca. 65 - 70 Jahre alt, schlank, ca. 165cm groß, kurze graue Haare) hielt an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jugendlichen. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem dunklen Pullover. Hiernach entfernte er sich mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit.

Sollten Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug, dem Fahrer oder dem Unfallhergang gegeben werden können, wird darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad-Neuenahr Ahrweiler zu melden.

