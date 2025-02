Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall - Pkw stürzt Böschung hinab

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 15.02.2025, um 13:50 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, B3, an der Abzweigung Emmendinger Straße (nach Teningen), ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach Sachlage befuhr ein 56 Jahre alter Pkw-Lenker die B3 von Emmendingen herkommend und wollte kurz vor Teningen-Köndringen an der Emmendinger Straße in Richtung Teningen abbiegen.

Hierbei missachtete er den Vorrang der aus Teningen-Köndringen anfahrenden 54 Jahre alten Pkw-Lenkerin. Um einen Frontalunfall zu verhindern, versuchte die Pkw-Lenkerin noch dem Unfallverursacher auszuweichen, es kam dennoch zu einem kurzen Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen.

Im weiteren Verlauf kam die Fahrzeuglenkerin dann nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte mit ihrem Pkw die dortige Böschung hinab und kam letztendlich auf einem Feld zum Stehen. Die Pkw-Lenkerin wurde durch den Unfall nicht verletzt, aber deren Beifahrer klagte über Schmerzen im Rückenbereich und musste durch den Rettungsdienst des DRK Emmendingen medizinisch betreut werden, bzw. wurde in das Kreiskrankenhaus Emmendingen verbracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

