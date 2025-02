Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/Niederhof; Fastnachtsveranstaltung in der Sabine-Spitz-Halle - Verdacht auf K.o.-Tropfen, mehrere Geschädigte; Zeugen- und Geschädigtenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, den 15. Februar 2025, kam es während einer Fastnachtsveranstaltung in der Sabine-Spitz-Halle in Murg/Niederhof zu mehreren Vorfällen, bei denen Besucher offenbar Opfer von K.o.-Tropfen wurden. Mehrere Personen zeigten Symptome wie plötzliche Benommenheit, Erinnerungslücken und Übelkeit.

Die Veranstaltung wurde daraufhin durch die Polizei und in Absprache mit dem Veranstalter vorzeitig beendet, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Rettungskräfte versorgten die Betroffenen medizinisch. Einige Personen wurden zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07761 9340 zu melden.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, besonders bei Veranstaltungen und zur Fastnachtszeit aufmerksam zu sein, Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen und gegenseitig aufeinander aufzupassen.

FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell