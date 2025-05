POL-MA: Mannheim - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 66-jähriger Martina L.

Heidelberg (ots) - Am Montag wurde durch ein aktuell noch unbekanntes Fahrzeug ein in der Bergheimer Straße parkender Audi beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt. Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr muss die unbekannte Täterschaft, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Audi an der vorderen Fahrerseite touchiert haben. Da ...

mehr