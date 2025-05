Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Auseinandersetzung, Betrunkener jugendlicher Radfahrer, Schafe in Not

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 245 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 57-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit einem BMW M2 auf der Landstraße von Zwiefalten herkommend unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve kurz vor Hayingen kam der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschgwindigkeit ins Schlingern und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb erheblich beschädigt im Straßengraben stehen. Er musste mit einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Der Unfallverursacher und eine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. (ms)

Eningen (RT): Pkw weggerollt

Ein Auto hat sich am frühen Montagmorgen in Eningen selbstständig gemacht. Gegen 4.30 Uhr stellte der Fahrer den VW Caddy in der abschüssigen Uhlandstraße ab und verließ den Wagen. Das Fahrzeug rollte daraufhin bergab, querte die Weinbergstraße sowie einen Garten und beschädigte eine Hausfassade. Anschließend durchquerte der VW ein Wiesengrundstück, durchbrach einen Zaun und kam schließlich bei einem Trampelpfad an einem Baum zum Stehen. Zur Bergung des Pkw wurden die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen verständigt. Verletzt wurde niemand. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen (RT): Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am späten Sonntagabend zu einem Brandalarm in die Holy-Allee gerufen worden. Vor Ort gegen 22.15 Uhr eingetroffen, konnten die Helfer kein Feuer feststellen, dafür jedoch die Ursache für den Alarm. Demnach war dieser aufgrund eines technischen Defekts an einem Kompresser ausgelöst worden. Die Feuerwehr Metzingen war mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz. (gj)

Nürtingen (ES): Gartenhaus abgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Sonntag ein Gartenhaus im Nürtinger Tiefenbachtal komplett abgebrannt. Der Besitzer des Häuschens bemerkte um die Mittagszeit, dass dieses komplett abgebrannt war und verständigte daraufhin die Polizei. Die ebenfalls ausgerückte Feuerwehr löschte im Anschluss mehrere kleinere Glutnester. Durch den Brand wurden noch einige Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 30.000 Euro. Am Samstagabend hatte eine Geburtstagsparty auf dem Grundstück und in dem Gartenhaus stattgefunden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Altbach (ES): Aufmerksame Nachbarn

Dank aufmerksamer Nachbarn ist ein angebranntes Essen am Sonntagmittag in Altbach glimpflich verlaufen. Die Zeugen meldeten gegen 13.15 Uhr Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Kelterstraße aufsteigen und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Bewohner Essen gekocht und den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Im Anschluss war der Mann in einem Nebenzimmer eingeschlafen und wurde erst durch das Klingeln der Feuerwehr geweckt. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, war augenscheinlich glücklicherweise unverletzt geblieben. Außer einem eingebrannten Kochtopf war kein nennenswerter Schaden entstanden. (ms)

Neckartailfingen (ES): Jugendlicher Radler betrunken auf Bundesstraße unterwegs

Ein betrunkener, jugendlicher Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen von einer Streife des Polizeireviers Nürtingen aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten waren gegen 1.15 Uhr auf der B 297 von Neckartailfingen herkommend in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Hierbei fiel ihnen ein Radler auf, der völlig unbeleuchtet mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten eine Alkoholfahne bei dem 14 Jahre alten Radfahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Jugendliche musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wurde anschließend nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben. Der 14-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. (ms)

Tübingen (TÜ): Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag vor einem Fast-Food Restaurant in der Tübinger Innenstadt leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr waren ein zunächst unbekannter Mann mit einem 28-Jährigen auf dem Europaplatz in Streit geraten. Im weiteren Verlauf wurde dieser von seinem Kontrahenten mit einem Messer leicht an der Hand verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter entfernt, konnte von den Beamten jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei dem 44 Jahre alten Tatverdächtigen konnten zwei Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen ihn wurde in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte 28-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (ms)

Albstadt (ZAK): Hilfeleistung für Schafe in Not

Beamte des Polizeireviers Albstadt sind am Sonntagnachmittag an die Erdaushubdeponie an der Neuweilerstraße ausgerückt, um dort Schafen zu Hilfe zu eilen. Passanten hatten kurz vor 18 Uhr mehrere Schafe gemeldet, die sich nach deren Einschätzung an einem Zaun verheddert hatten. Nachdem auch noch Kräfte der Feuerwehr vor Ort kamen, konnte die Besitzerin erreicht werden, die sich um ihre Schafe kümmerte. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Tiere unverletzt. (gj)

