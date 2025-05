Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinlaster umgestürzt; Gefährlicher Unfug mit Schachtdeckel; Imbisswagen aufgebrochen

Mit Kleinlaster verunglückt

Ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist bei einem am Montagvormittag verunglückten Kleinlaster entstanden. Ein 32-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit dem 3,5 Tonner der Marke Iveco auf der B 312 vom Scheibengipfeltunnel herkommend unterwegs und wollte auf die B 313 in Richtung Pfullingen auffahren. Auf dem noch zweispurigen Abschnitt kam der Fahrer in der enger werdenden und auf 40 km/h beschränkten Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr der Transporter einen Leitpfosten und kippte im angrenzenden Straßengraben auf die rechte Seite. Der Fahrer sowie sein 28 Jahre alter Beifahrer konnten unverletzt über die Fahrertür ins Freie klettern. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten der Tübinger Verkehrspolizei abgefahrene Hinterreifen sowie Mängel an den Bremsbelägen fest. Während der Bergung des Lkw musste die Auf- und Abschleifung zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 11.40 Uhr war der Kleinlaster geborgen und die Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Reutlingen (RT): Gefährlicher Unfug mit Schachtdeckel

Unbekannte haben über das Wochenende in einem Waldstück bei Orschel-Hagen einen Schachtdeckel geöffnet und in den darunter befindlichen, mehrere Meter tiefen Wasserschacht Äste geworfen. Ein Passant hatte am Montagvormittag den offenstehenden Schacht in der Nähe des Berliner Ringes entdeckt und die Polizei verständigt, welche die Gefahrensituation sofort beseitigte. Jetzt ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord. (gj)

Reutlingen (RT): Imbisswagen aufgebrochen

In einen Imbisswagen in der Föhrstraße ist zwischen Samstag, 21 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter drang dabei unter Anwendung von brachialer Gewalt in den Wagen ein und entwendete aus diesem etwas Bargeld sowie einige Getränkedosen. Zum angerichteten Schaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

