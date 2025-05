Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach sexueller Nötigung in Haft - Steinenbronn (BB)

Leinfelden-Echterdingen (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Gegen einen 43-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen seit Dienstag (27.05.2025) wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung. Dem Mann wird zur Last gelegt, in einem Linienbus eine Jugendliche sexuell angegangen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge sprach der 43-Jährige die Jugendliche, zu der nach aktuellem Kenntnisstand keine vorherige Bekanntschaft bestand, um die Mittagszeit an einer Bushaltestelle in der Schönaicher Straße in Steinenbronn an und setzte sich nach dem Einsteigen in einen Linienbus nach Leinfelden neben die Minderjährige. Auf der folgenden Fahrt soll der Mann die Jugendliche sexuell bedrängt, unsittlich berührt und dabei unter anderem geküsst sowie festgehalten haben. Nach dem Aussteigen am Bahnhof in Leinfelden soll er die Geschädigte abermals festgehalten und bedrängt haben, worauf Passanten eingriffen und ein Zeuge über Notruf die Polizei verständigte. Körperliche Verletzungen hatte die Jugendliche nicht erlitten.

Der Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, konnte im Zuge der umgehend eingeleiteten Ermittlungen identifiziert und bereits am Nachmittag an seiner Wohnanschrift in Stuttgart vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der bis dahin strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretene 43-jährige Serbe am Mittwochnachmittag (28.05.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell