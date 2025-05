Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Brand einer Scheune greift auf Wohngebäude über

Bad Wildbad - Meistern (ots)

Am Samstagabend kurz vor 23 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund des Brandes eines Anwesens im Wildbader Weg im Bad Wildbader Teilort Meistern alarmiert. Auf dem aus einem Wohngebäude mit direkt angebautem Scheunenbau bestehenden Anwesen brannte zunächst der Scheunenanbau. Ein Bewohner konnte mehrere dort untergestellte Pferde auf einer angrenzenden Koppel in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auch auf das Wohngebäude über. Bis gegen 01:30 Uhr löschte die Feuerwehr den Brand, weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr verblieben für erforderliche Nachlöscharbeiten und eine Brandwache bis auf weiteres an der Einsatzörtlichkeit. Derzeit wird davon ausgegangen, dass während eines Gewitters ein Blitz in das Objekt einschlug und den Brand verursachte. Einer ersten Schätzung zufolge dürfte der Schaden am Brandobjekt auf ca. 600.000 Euro beziffert werden. Im Rahmen der Einsatzbewältigung gelangten starke Kräfte umliegender Feuerwehren und des DRK zum Einsatz, das Polizeirevier Calw war zeitweise mit zwei Streifenwagenbesatzungen ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

