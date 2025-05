Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Dillweißenstein: Blitzschlag während Gewitters verursacht Brand an Mehrparteienhaus

Gegen 20:50 Uhr am Samstagabend sorgte ein Blitz für einen Brand am Dach eines Mehrparteienhauses in der Julius-Specht-Straße. Während eines Gewitters über Pforzheim konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Blitz in das Dach des Gebäudes einschlug, kurze Zeit später konnte er schon eine Rauchentwicklung wahrnehmen. Die alarmierte Pforzheimer Feuerwehr konnte das Feuer rasch bekämpfen, gleichwohl entstand Schaden insbesondere in der Dachkonstruktion des Gebäudes. Derzeit wird von einem Sachschaden von ungefähr einhunderttausend Euro ausgegangen, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die Bewohner des Gebäudes in ein benachbartes Gebäude verbracht, sie konnten jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren nachdem die Arbeiten gegen 22 Uhr beendet worden waren. Da Teile des Daches für die Löscharbeiten abgedeckt werden mussten sorgte ein Dachdeckerbetrieb im Anschluss dafür das der betroffene Bereich des Daches provisorisch wieder abgedeckt wurde. Für die Dauer des Einsatzes war die Julius-Specht-Straße komplett gesperrt.

