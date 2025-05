Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer; Rettungseinsatz auf Körschtalviadukt; Verkehrsunfälle; Brennendes Handy; Brandalarm in Hotel; Mann geschlagen

Reutlingen (ots)

Nach Sturz von Pedelec gestorben

Ein Mann ist am Dienstag nach dem Sturz von seinem Pedelec kurze Zeit später in einer Klinik gestorben. Der 43-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit dem neu gekauften Pedelec den Gehweg der Straße Am Heilbrunnen zwischen der Fährwiesenstraße und der Straße Hinter der Hopfenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad, geriet ins Schlingern und stürzte kopfüber zu Boden. Eine Fremdbeteiligung konnte Zeugen zufolge ausgeschlossen werden. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er im Laufe des Abends an den Unfallfolgen verstarb. (ms)

Ostfildern (ES): Rettungseinsatz auf Körschtalviadukt

Zu einem größeren Einsatz sind die Rettungskräfte am Dienstagabend zum Körschtalviadukt bei Nellingen geeilt. Dort war gegen 20.45 Uhr eine Jugendliche auf die Außenseite der Brückenabsperrung geklettert und drohte abzustürzen. Mehrere Zeugen entdeckten die junge Frau, hielten diese geistesgegenwärtig fest und setzten einen Notruf ab. Den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gelang es in der Folge, die junge Frau mittels Drehleiter zu sichern und letztlich wohlbehalten und unverletzt zurück auf die Brücke zu bringen. Die psychisch auffällige Jugendliche wurde zunächst durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Für die Dauer des komplexen Rettungseinsatzes musste der Brückenbereich in beide Richtungen bis kurz vor 22.30 Uhr gesperrt werden. (gj)

Ostfildern (ES): In Gegenverkehr geraten

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Ruit gekommen. Ein 69-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit einem Audi auf der Kirchheimer Straße in Richtung Parksiedlung unterwegs. Während der Fahrt wurde der Fahrer ersten Ermittlungen nach ohnmächtig und kam mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Dacia einer 72 Jahre alten Frau und der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zunächst in beide Richtungen voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Nach zwei Stunden war die Kirchheimer Straße wieder frei befahrbar. (ms)

Ohmden (ES): Unfall mit zwei Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Dienstagnachmittag in Ohmden zusammengestoßen. Ein 42-jähriger Radler befuhr kurz vor 16.30 Uhr die Bachstraße und bog nach links auf den Dorfwiesenweg ab. Hierbei kollidierte der Mann mit einem entgegenkommenden Kind, das ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Erwachsene zog sich beim Sturz auf die Fahrbahn mehrere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle war der äußerlich unverletzte, etwa zehn Jahre alte Junge weitergefahren. Er konnte bislang noch nicht ermittelt werden. (ms)

Neuhausen (ES): Unfall mit gestürztem Motorradfahrer

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein gestürzter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine 23-Jährige wollte kurz nach 15.30 Uhr mit einem Audi von der Neuhausener Bäderstraße aus nach links auf die Marktstraße abbiegen. Ein von rechts kommender Pkw-Lenker hatte hierzu angehalten und ihr signalisiert, dass er sie einfahren lässt. Als die junge Frau losfuhr, musste ein von links kommender, vorfahrtsberechtigter, 44 Jahre alter Motorradfahrer eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Hierbei stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall mit verletztem Kind

Ein verletztes Kind musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bernhausen in eine Klinik gebracht werden. Das acht Jahre alte Mädchen war gegen 15.50 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Karlstraße im Bereich einer Baustelle unterwegs. Auf Höhe von Gebäude 42 wollte die Kleine an einer ausgeschalteten Fußgängerampel über die Straße fahren. Hierbei wurde das Kind von dem langsam fahrenden VW einer 71 Jahre alten Frau erfasst. Die Fahrerin konnte aufgrund der Baustelle das kleine Mädchen erst beim Überqueren der Fahrbahn erkennen. Die Stadt und die Ampelverantwortlichen wurden über den Umstand in Kenntnis gesetzt. Die Achtjährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war zur Unterstützung ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Esslingen (ES): Handy in Brand geraten

Zum Brand eines Handy sind am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte in den Hölderlinweg nach Oberesslingen ausgerückt. Kurz nach 14.30 Uhr wurde Rauch aus einem Bus der Linie 105 an der Haltestelle Klinikum mitgeteilt. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Handy eines 33 Jahre alten Mannes in Brand geraten. Dieser erlitt hierbei leichte Handverletzungen und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Da das Handy zu Boden gefallen war, gab es einen etwa 20 cm großen Brandfleck in dem Fahrzeug. Die Fahrgäste hatten bis zum Eintreffen der Polizei den Bus bereits verlassen und waren in einem Ersatzfahrzeug weitergefahren. Es wurde ersten Erkenntnissen nach niemand weiteres verletzt. (ms)

Esslingen (ES): Brandalarm in Unterkunftsbetrieb

Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagabend zu einem Brandalarm in die Plochinger Straße gerufen worden. Passanten hatten die Einsatzkräfte nach dem Auslösen der Meldeanlage kurz nach 23.30 Uhr verständigt. Ein Brandgeschehen trafen die Rettungskräfte in dem Hotelgebäude glücklicherweise nicht an. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte ein Gast in seinem Zimmer Essen zubereitet und dabei den Rauchmelder versehentlich ausgelöst. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. (gj)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 sind zwei Pkw-Insassen verletzt worden. Kurz nach 22.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Skoda Kodiaq die Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, zwischen der Anschlussstelle Lustnau und der Einfahrt der Stuttgarter Straße, kam der Mann aus bislang unklarer Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrzeuglenker, wie auch sein 18 Jahre alter Beifahrer, wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der schwerbeschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 30.000 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Schwerverletzte infolge Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 bei Weilheim sein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 23-Jähriger kurz nach 21 Uhr mit einem Hyundai von der L371 auf die B28 in Richtung Rottenburg auf. Nachdem er zunächst die rechte Fahrbahn befuhr, wollte er einen dort vor ihm befindlichen Pkw überholen und wechselte dafür zügig auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er jedoch einen 25-Jährigen, der dort mit seinem Aquila Motorrad unterwegs war. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der Biker eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte auf das Heck des Pkw. Infolgedessen kamen er und sein 24 Jahre alter Sozius mit der Maschine zu Fall und schlitterten über eine längere Strecke über die Fahrbahn. Beide erlitten hierbei schwere Verletzungen, die vor Ort notärztlich behandelt wurden. Anschließend brachte ein Rettungswagen die Männer in eine Klink. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro, während der Schaden an dem Motorrad des 25-Jährigen auf etwa 9.000 Euro beziffert wird. Für die Unfallaufnahme musste die B28 für rund zwei Stunden gesperrt werden. (gj)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Mann geschlagen

Ein Mann ist am Dienstagabend in Kirchentellinsfurt geschlagen und so schwer verletzt worden, dass er ärztlich behandelt werden musste. Der 30-Jährige war kurz vor 18 Uhr zusammen mit einem Bekannten im Bereich der Anlieferung eines Einkaufszentrums in der Wannweiler Straße. Ein Pkw soll dann in ihrer Nähe gehalten und zwei bislang unbekannte Männer auf sie losgegangen sein. Der 30-Jährige wurde von den Unbekannten geschlagen und getreten. Sein 28-jähriger Bekannter konnte zu Fuß flüchten. Im Anschluss fuhren die Täter mit dem Pkw davon. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Schlägern aufgenommen. (ms)

