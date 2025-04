Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250428.2 Hohenlockstedt: Unbekannte beschädigen parkende Autos - Polizei sucht Zeugen

Hohenlockstedt (ots)

Am Freitagabend beschädigten zwei bislang unbekannte Personen mehrere Fahrzeuge in Hohenlockstedt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:00 Uhr hörte ein Anwohner in der Mittelstraße ein lautes Geräusch. Beim Blick aus dem Fenster beobachtete er zwei Männer, die die Außenspiegel von zwei parkenden Autos beschädigten. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung Breite Straße.

Der Zeuge beschreibt die Verdächtigen wie folgt: Einer der Männer sei etwa 1,85 Meter groß und habe schwarze, gelockte Haare. Der zweite Mann sei etwas kleiner gewesen und habe einen osteuropäischen Phänotyp aufgewiesen. Zudem habe er deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04826 3767570 oder per E-Mail an Hohenlockstedt.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

