Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Eine Leichtverletzte nach Schmorbrand

Eine leichtverletzte Bewohnerin und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind die Folgen eines Schmorbrandes an einer Dehnungsfuge eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Rosegger-Straße. Am Mittwochabend, kurz nach 17.30 Uhr, teilte ein Anwohner über die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung mit. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Was der Auslöser für den Brand war, bedarf weiterer Ermittlungen, welche vom Polizeirevier Reutlingen mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen wurden. Da eine 43-jährige Hausbewohnerin über Unwohlsein klagte, begab sich diese selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Bewohnerin leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Die insgesamt 30 Bewohner mussten kurzzeitig evakuiert werden, konnten jedoch nach Beendigung der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Reutlingen (RT): Zusammenstoß von Fahrrad und Pedelec

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwochnachmittag gegen 17.40 Uhr auf der Straße Am Echazufer gekommen. Eine 34-Jährige befuhr auf ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Innenstadt. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Pedelecfahrer. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Zum entstandenen Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden.

Engstingen (RT): Motorradunfall

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Motorradunfall sein, der sich am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr ereignet hat. Ein 27-Jähriger fuhr auf seiner Yamaha im Gewerbepark Haid auf der Geschwister-Scholl-Straße. Am Ende der Straße kam der Zweiradfahrer zu Fall und rutschte gegen eine Hauswand. Das führerlose Motorrad prallte gegen einen Fahnenmast. Durch den Unfall erlitt der Fahrzeugführer schwere Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Fahnenmast beträgt schätzungsweise 6.000 Euro.

Lenningen (ES): Fahrzeug in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro ist die Folge eines Fahrzeugbrands, der sich am Mittwoch auf dem Parkplatz Torfgrube beim Schopflocher Moor ereignet hat. Gegen 15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er Feuer unter einem auf dem Wanderparkplatz geparkten Skoda Octavia bemerkt hatte. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck zu melden.

Köngen (ES): Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person (Zeugenaufruf)

Eine Kollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am späten Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße in Köngen ereignet. Eine 54-jährige Lenkerin eines Pkw Nissan Qashqai befuhr gegen 17.45 Uhr die Bahnhofstraße von Wendlingen kommend in Richtung Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Wertstraße/ B 313 missachtete sie nach derzeitigem Ermittlungsstand die rot zeigende Lichtzeichenanlage, wodurch es in der Folge zu einer Kollision mit einem 69-jährigen Fahrzeuglenker eines Skoda Scala kam. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt die 54-Jährige leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da das Ausmaß zunächst unklar war, rückte neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr Köngen mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711 3990-420 zu melden.

Deizisau (ES): Wäschetrockner in Brand geraten

Zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es aufgrund des Brands eines Wäschetrockners am Mittwochabend im Grabenackerweg gekommen. Gegen 20.10 Uhr fing ein im Keller eines Mehrparteienhauses befindlicher Wäschetrockner mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer, woraufhin sich die Flammen in der Waschküche ausbreiteten. Durch die starke Rauchentwicklung konnten mehrere Personen das Treppenhaus nicht mehr betreten und mussten deshalb von der zwischenzeitlich verständigten Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften ausgerückt war, mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot vor Ort war, in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der rasch eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr entstand am Gebäude nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Das Gebäude ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar, weshalb eine Bewohnerin durch die Gemeinde Deizisau untergebracht wurde. Weitere Bewohner kümmerten sich eigenständig um eine Unterkunft.

Esslingen (ES): Holzanbau durch Brand zerstört

Ein Holzanbau einer Garage im Brunnenwiesenweg ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Kurz vor 21.30 Uhr wurde der Brand von mehreren Anrufern über Notruf gemeldet, woraufhin die Feuerwehr zur Brandörtlichkeit ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Holzanbau bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr, welche mit 28 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand zeitnah löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wernau (ES): Brandsatz gezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen einen noch unbekannten Täter. Gegen 4.30 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei, nachdem er im Bereich Adlerstraße / Kirchheimer Straße ein Knallgeräusch wahrgenommen und anschließend einen Brand bemerkt hatte. Wie sich nach dem Eintreffen der umfangreich ausgerückten Rettungs- und Einsatzkräfte herausstellte, war es an der Fassade einer nicht geöffneten türkischen Bäckerei in der Kirchheimer Straße zum Brand an der Fassade gekommen, der von Anwohnern bereits gelöscht worden war. Auch eine Glasscheibe war zerstört worden. Eine Hausbewohnerin klagte über Unwohlsein, sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Die weiteren vier oberhalb der Bäckerei wohnende Personen blieben ebenfalls unverletzt. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen stellte sich heraus, dass nach derzeitigem Kenntnisstand von einem Unbekannten ein vor dem Schaufenster des Gebäudes abgestellter und mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllter Kraftstoffkanister in Brand gesetzt bzw. zur Explosion gebracht worden war. Der Sachschaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge circa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll eine mit einem Kapuzenpullover bekleidete Person nach dem Brand in Richtung Adlerstraße geflüchtet sein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegengenommen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zum noch gänzlich unbekannten Hintergrund der Tat aufgenommen. Die Hausbewohner konnten bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand an der Einmündung der Kreisstraße 6914/Ebenhalde ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Gegen 17.10 Uhr bemerkte der 63 Jahre alte Lenker eines Rover Defenders mit leerem Pferdeanhänger während der Fahrt Flammen an seinem Fahrzeug, woraufhin er anhielt und seinen Pkw verließ. Durch die von ihm verständigte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Bisingen (ZAK): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochnachmittag auf der L360 zwischen Bisingen-Thanheim und Albstadt zugetragen hat. Eine 18-jährige Lenkerin eines Renault Twingo befuhr die Strecke von Thanheim kommend in Richtung Albstadt. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet die 18-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte der Renault mit einer entgegenkommenden Mercedes-Benz B-Klasse, welche von einem 62-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß drehten sich die beiden Fahrzeuge und kamen jeweils wenige Meter später zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Unfallbeteiligten mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die beteiligten Fahrzeuge mussten jeweils von Hilfeleistern abgeschleppt werden.

Rangendingen (ZAK): Unfall auf nasser Fahrbahn

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L391 erlitten. Der Mann war gegen 16.05 Uhr mit seinem Skoda von Rangendingen in Richtung Grosselfingen unterwegs. Vermutlich aufgrund der den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit geriet er in einer scharfen Linkskurve auf nasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Durch einen Rettungsdienst wurde der 24-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und der Leitplanke wird auf 6.000 Euro geschätzt.

