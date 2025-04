POL-DA: Bickenbach: Wer hat Einbrecher im Kindergarten bemerkt?

Darmstadt (ots) - Zivilfahnder kontrollierten am Dienstag (1.4.) gegen 14.30 Uhr im Bereich der Schleiermacherstraße zwei Männer. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Ermittler bei einem 33-Jährigen Crack und stellten dieses sicher. Der Darmstädter wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen und trat im Anschluss an die Maßnahmen seinen Heimweg an. Bei ...

mehr