Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder kontrollieren im Bereich Herrngarten

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder kontrollierten am Dienstag (1.4.) gegen 14.30 Uhr im Bereich der Schleiermacherstraße zwei Männer. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Ermittler bei einem 33-Jährigen Crack und stellten dieses sicher. Der Darmstädter wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen und trat im Anschluss an die Maßnahmen seinen Heimweg an.

Bei einem 36-Jährigen kamen bei der Durchsuchung unter anderem neun Steinchen Crack zu Tage sowie Heroin. Der Mann führte außerdem Scheingeld mit sich, welches er in szenetypischer Stückelung einstecken hatte. Zwecks weiterer Maßnahmen brachten ihn die Beamten auf das 1. Polizeirevier und stellten sowohl die Betäubungsmittel, als auch das Bargeld sicher. Als der Darmstädter sich nicht ausweisen konnte, stellte die Streife zudem fest, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte auch der 36-Jährige seinen Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell