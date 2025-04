Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streife und Kellner beleidigt

Polizeieinsatz am Marktplatz

Darmstadt (ots)

Drei Frauen haben am Dienstagabend (1.4.) einen Polizeieinsatz am Marktplatz ausgelöst. Mitarbeitende einer dortigen Lokalität alarmierten gegen 20.40 Uhr die Polizei und meldeten Streitigkeiten mit einem Gast. Auch gegenüber der hinzugezogenen Streife verhielt sich die 58-jährige Darmstädterin aggressiv und beleidigte die Beamtinnen und Beamten. Zudem mischten sich auch ihre 69 und 74 Jahre alten Begleiterinnen laut und störend in die Aufnahme des Sachverhalts ein. Das Trio erhielt anschließend einen Platzverweis, dem jedoch nur die 58-jährige Darmstädterin nachkam. Sie wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung verantworten müssen. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Marktplatz zu verlassen, ignorierten die beiden anderen Damen konsequent die Anweisungen der Streife. Sie wurden deshalb vorläufig festgenommen und verbrachten den Abend in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Gegen Mitternacht durften sie dann den Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell