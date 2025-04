Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt OT Wixhausen: Dachstuhlbrand eines Zweifamilienhauses

Darmstadt OT Wixhausen (ots)

Erstmeldung:

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Dachstuhlbrand eines Zweifamilienhauses in Wixhausen gemeldet. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern an. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen, eine Person wird aktuell im Rettungswagen mit Verdacht aus Rauchgasvergiftung behandelt. Die Brandursache ist unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell