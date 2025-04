Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Verdächtiger Gegenstand entpuppt sich als Musikbox

Riedstadt (ots)

Ein verdächtiger Gegenstand in einem Zimmer einer Geflüchtetenunterkunft in Erfelden hat am Dienstagmittag (01.04.), gegen 12.40 Uhr, für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der mit Klebeband umwickelte Gegenstand inklusive Kabeln sorgte anschließend für die vorsorgliche Räumung der Unterkunft, weil zunächst nicht klar war, ob von dem Gegenstand und seinem Inhalt eine Gefahr ausging oder nicht.

Schlussendlich gaben Experten des Hessischen Landeskriminalamtes gegen 14.30 Uhr nach Fertigung eines Röntgenbilds Entwarnung. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine Musikbox an der "gebastelt" wurde. Dies bestätigte gegenüber der Polizei auch der mittlerweile ausfindig gemachte Eigentümer der Box. Er reparierte die defekte Box und umwickelte sie anschließend mit Klebeband. Alle Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

