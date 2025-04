POL-DA: Rüsselsheim: Führungswechsel bei der Polizeidirektion Groß-Gerau/Kriminaldirektor Florian Steinkopf neuer Leiter

Polizeipräsidium Südhessen

Führungswechsel bei der Polizeidirektion Groß-Gerau/Kriminaldirektor Florian Steinkopf neuer Leiter

Rüsselsheim

Kriminaldirektor Florian Steinkopf übernimmt die Leitung der Polizeidirektion Groß-Gerau und folgt damit auf Polizeidirektor Tim Heinen, der von der Spitze dieser Dienststelle zur Abschiebungshafteinrichtung nach Darmstadt-Eberstadt wechselte.

Florian Steinkopf war zuvor bei der Polizeidirektion Gießen mit der Führung der Amtsgeschäfte betraut und wurde nun von Polizeipräsident Björn Gutzeit offiziell in das neue Amt eingeführt. Der 47-jährige Steinkopf ist seit dem Jahr 2000 im Polizeidienst und war vor seinem Masterstudium bei der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie in Offenbach und Frankfurt im Streifendienst tätig. Nach dem Studium wechselte er in den Kriminaldienst.

"Mit Florian Steinkopf übernimmt ein erfahrener Polizist die Direktionsleitung. Seine Führungsqualitäten hat er bereits in den zurückliegenden Jahren in Leitungsfunktionen bei den Regionalen Kriminalitätsinspektionen Offenbach und Main-Kinzig-Kreis, im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Frankfurt und zuletzt bei der Polizeidirektion Gießen unter Beweis gestellt. Die Leitung der Polizeidirektion Groß-Gerau ist bei ihm in besten Händen", sagte Polizeipräsident Björn Gutzeit bei der Amtseinführung am Dienstag (01.04.).

"Ich freue mich auf meinen Wechsel in das Polizeipräsidium Südhessen und darauf, die Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Groß-Gerau sowie des Polizeipräsidiums Südhessen kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen tagtäglich für die Sicherheit im Kreis Groß-Gerau zu arbeiten", so Florian Steinkopf bei seiner Amtseinführung.

Der neue Direktionsleiter ist Vater zweier schulpflichtiger Kinder und lebt mit seiner Familie in Frankfurt. Der 47-Jährige ist begeisterter Fitnesssportler, Film- und Serienfan und Kaffeeliebhaber.

