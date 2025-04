POL-DA: Lorsch: Fahrradsaison beginnt/Polizei lädt zur großen Auftaktveranstaltung ein

Polizeipräsidium Südhessen

Mit dem Frühling beginnt für viele Radfahrbegeisterte die neue Fahrradsaison. Das Polizeipräsidium Südhessen lädt daher zu einer großen Auftaktveranstaltung am Donnerstag, den 10. April 2025, von 10.00 bis 14.00 Uhr, vor dem Kloster ein. Neben wertvollen Tipps zur Fahrradsicherheit erwarten die Besucher zahlreiche kostenfreie Serviceangebote.

Fahrradcodierung zum Schutz vor Diebstahl

Ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist die kostenlose Fahrradcodierung mit einem F.E.I.N. - Code. Dieser individuelle Code wird nach dem Baukastenprinzip aus den persönlichen Daten des Eigentümers zusammengestellt und enthält verschlüsselte Angaben zu Wohnort, Adresse und Initialen. Dieser Code wird dauerhaft in den Rahmen geprägt, was Diebe abschreckt und den illegalen Verkauf erschwert. Im Falle eines Diebstahls kann die Polizei so schnell den rechtmäßigen Besitzer ermitteln und das Fahrrad zurückführen. An der Codierung interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vorab per E-Mail unter: svo-heppenheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de für die Fahrradcodierung anzumelden. Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Beratung zur Diebstahlsicherung und technische Überprüfung

Zusätzlich bietet die Polizei eine individuelle Beratung zur Diebstahlsicherheit von Rädern an. Besucher erhalten Informationen zu verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten, um ihr Fahrrad effektiv vor Diebstahl zu schützen. Darüber hinaus können sie ihr Fahrrad einem kostenlosen Sicherheitscheck unterziehen lassen. Dabei werden folgende Komponenten geprüft:

Reflektoren und Beleuchtung: Sind alle vorgeschriebenen Lichter und Reflektoren vorhanden und funktionsfähig?

Bremsen und Klingel: Ist die Bremswirkung ausreichend? Funktioniert die Klingel einwandfrei?

Reifendruck und Befestigung: Sind die Reifen richtig aufgepumpt? Sitzen alle Bauteile sicher?

Fahrradparcours für mehr Fahrsicherheit

Ein besonderes Highlight ist der Fahrradparcours, bei dem die Teilnehmer ihre motorischen Fähigkeiten testen können. Verschiedene Übungen sollen dabei helfen, mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen:

Slalomfahren zur Verbesserung der Lenktechnik

Bremsübung für ein sicheres Anhalten und Absteigen

Schulterblicktraining zur Vorbereitung auf sicheres Linksabbiegen

Spurhalten und einhändiges Fahren für mehr Fahrstabilität

Das Polizeipräsidium Südhessen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Teilnahme ein. Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, sich frühzeitig auf die Fahrradsaison vorzubereiten, die Sicherheit des eigenen Rades zu erhöhen und die eigenen Fahrfähigkeiten zu verbessern.

