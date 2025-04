Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand eines Besens in Lagergarage

Festnahme eines 25-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 25-jähriger Tatverdächtiger zündete nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Lagergarage in der Bismarckstraße einen Besen an und löste hierdurch einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus.

Am Dienstag (1.4.) gegen 0.30 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr sowie der Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich einer Lagergarage durch aufmerksame Zeugen alarmiert. Diese stellten in der betroffenen Garage einen jungen Mann fest, welcher vom Tatort flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung des 2. Polizeireviers führte zur Festnahme eines 25 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der junge Mann durch ein unverschlossenes Fenster Zugang in die Garage und zündete dort den Besen an. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ein Schaden an dem Gebäude ist nicht entstanden, lediglich der Besen im Wert von rund zehn Euro war durch den Brand beschädigt. Der 25-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

