Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Bezug: Erstmeldung vom 02.04.2025, 00:14 Uhr

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 23:50 Uhr, wurde ein Brand eines Mehrfamilienhauses in Darmstadt-Wixhausen im Sperberweg gemeldet. Der Brand ging vom Dachgeschoss des Anwesens aus, wobei die Flammen bei Entdeckung bereits aus dem Dach schlugen. Alle Bewohner konnten sich nach Brandentdeckung selbständig aus dem Haus begeben. Ein Bewohner wurde wegen dem Einatmen von Rauchgas durch Rettungskräfte untersucht, konnte jedoch im Anschluss vor Ort entlassen werden. Das Feuer konnte gegen 01:00 Uhr durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden, die Löscharbeiten dauer voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden an. Das Dach des Hauses musste im Rahmen der Löscharbeiten abgedeckt werden. Das Gebäude bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 - 300.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell