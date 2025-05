Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Denkendorf (ES):

Ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher ist am späten Donnerstagabend auf frischer Tat vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Nachdem aufmerksame Zeugen gegen 22.45 Uhr einen Mann in den Räumlichkeiten eines Metzgereibetriebes in der Albstraße entdeckt hatten, verständigten diese die Polizei. Mehrere Polizeistreifen eilten daraufhin an die gemeldete Anschrift und konnten den mutmaßlichen Einbrecher, der offensichtlich flüchten wollte, unmittelbar nach dem Verlassen des Gebäudes festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der rumänische Tatverdächtige am Freitag (30.05.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt, auch zur Frage, ob der Mann für weitere Einbruchsdiebstähle in Betracht kommt, dauern an. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell