Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Unfälle mit Betrunkenen und Verletzten, Sturz von Dach, Tierischer Einsatz, Betrugsdelikte, Flüchtige Einbrecher

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Radfahrerin mit Fußgänger zusammengestoßen

Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 58-Jährige war gegen 13.40 Uhr in einer Radlergruppe auf ihrem Pedelec auf dem Radweg parallel zur B 464 in Richtung Walddorf unterwegs. Beim Passieren einer Fußgängergruppe blieb die Frau an einem 16-jährigen Jugendlichen hängen und stürzte zu Boden. Sie wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. (ms)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer verunglückt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Donnerstagabend auf der L 245 erlitten. Der 29-Jährige befuhr kurz vor 18.30 Uhr mit einer Ducati die Landstraße in Richtung Seeburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam hinter dieser samt seinem Motorrad zum Liegen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden dürfte sich auf über 3.000 Euro belaufen. Die Ducati war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. (ms)

Esslingen (ES): Alkoholisierte Pedelec-Fahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schlüßhaldenstraße sind am Donnerstag zwei Pedelec-Lenker verletzt worden. Die beiden 62 Jahre alten Männer waren gegen 22.45 Uhr gemeinsam mit ihren Rädern in Richtung S-Bahnhof Mettingen unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur Rosenstraße kollidierten die parallel nebeneinander fahrenden Radler aus noch ungeklärter Ursache miteinander und stürzten auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst versorgte die leichten Verletzungen der Männer. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Vortests ergaben Werte von knapp 0,5 und zwei Promille. Die zwei mussten daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (gj)

Schlaitdorf (ES): Vom Dach gestürzt und verletzt

Zu einer verletzten Person in der Nürtinger Straße sind die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei am späten Donnerstagabend geeilt. Dort war gegen 23.15 Uhr ein 24-Jähriger in alkoholisiertem Zustand vom Dach einer Schule gestürzt. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes brachte ihn ein Rettungswagen nach der Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (gj)

Wendlingen (ES): An Kreuzung kollidiert

Ein Sachschaden von rund 12.000 Euro ist bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen in der Kapellenstraße entstanden. Die beiden beteiligten Pkw mussten aufgeladen und abgeschleppt werden. Kurz vor ein Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi A3 die Waldstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Kapellenstraße missachtete der 21-Jährige die Vorfahrt eines 58 Jahre alten Mercedes-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Verkehrsdienst Esslingen ermittelt und prüft in diesem Zusammenhang, ob an dem Audi zum Unfallzeitpunkt möglicherweise ein technischer Defekt vorlag. (gj)

Ohmden (ES): Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen (Warnhinweis und Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Donnerstagabend von Betrügern um Schmuck und Wertgegenstände gebracht worden. Die ältere Frau erhielt gegen 20 Uhr einen mit unterdrückter Nummer getätigten Anruf eines Mannes, der ihr vorgaukelte, ein Polizeibeamter zu sein. Der Kriminelle berichtete von der gängigen Masche, es seien Einbrecher in der Nähe unterwegs und diese hätten auch die Anschrift der Seniorin im Visier. Der vermeintliche Polizist brachte die Frau dazu, ihren Schmuck bereitzulegen, und erklärte ihr, die Wertgegenstände würden zeitnah von einem weiteren Polizeibeamten abgeholt, fotografiert und anschließend wieder zurückgebracht werden. Kurze Zeit später erschien tatsächlich ein vermeintlicher Kollege an der Haustür der Frau und holte den Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ab. Als dieser nach geraumer Zeit nicht zurückgebracht wurde, rief die Geschädigte die richtige Polizei an und der Betrug folg auf. Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, zirka 185 cm groß und hat kurze, blonde Haare. Er trug eine helle Sweatjacke mit Reißverschluss sowie eine beige Hose. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise werden unter Telefon 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim erbeten.

Die Polizei warnt eindringlich: Geben Sie niemandem Ihr Bargeld, Ihren Schmuck oder Ihre Wertsachen heraus! Die echte Polizei wird dies niemals von Ihnen verlangen! (gj)

Deizisau (ES): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall auf der B 10

Ein Schaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 10 bei Deizisau entstanden. Ein 21-Jähriger war gegen 7.25 Uhr mit einem Porsche 911 GT3 auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Zeugenangaben nach beschleunigte der Fahrer des Sportwagens nach einem stationären Blitzgerät. Hierbei geriet der Porsche-Lenker nach links in den Grünstreifen neben der Mittelleitplanke. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und krachte gegen die dortige Leitplanke. Nach etwa 150 Metern blieb das Fahrzeug erheblich beschädigt quer auf der Bundesstraße stehen. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da sich bei dem Unfallverursacher der Verdacht auf Drogenkonsum ergab, ein Test war positiv verlaufen, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. (ms)

Filderstadt (ES): Mutmaßlich betrunkene Fahranfängerin verursacht Unfall

Eine mutmaßlich betrunkene Pkw-Lenkerin hat am frühen Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall bei Sielmingen verursacht. Die 18-Jährige befuhr gegen sechs Uhr mit einem Peugeot die L 1209 von Neuhausen herkommend in Richtung Bernhausen. Beim Kreisverkehr am Ortseingang von Sielmingen verlor sie die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr die junge Frau mit dem Pkw ein Verkehrszeichen. Danach fuhr sie weiter bis zur Straße Im Köller, wo das erheblich beschädigte Fahrzeug liegenblieb. Glücklicherweise waren die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrer ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholfahne bei der 18-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,3 Promille. Nach der fälligen Blutprobe wurde ihr Führerschein einbehalten. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 5.000 Euro belaufen. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Flüchtige Einbrecher

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ist am Donnerstagnachmittag nach zwei flüchtigen Einbrechern bei Neckartenzlingen gefahndet worden. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 14.40 Uhr zwei bislang unbekannte Personen auf dem Dach des Tennisclubs in der Straße Im Heiligen Bronn und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Kräfte waren die Unbekannten vom Dach geklettert und mit Mountainbikes in Richtung Aileswasensee geflüchtet. Auf dem Gebäude konnte ein eingeschlagenes Oberlicht festgestellt werden. Die beiden Täter waren dunkel bekleidet, hatten Gesichtsmasken auf und waren mit dunklen Mountainbikes unterwegs. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Zu schnell unterwegs

Erheblich zu schnell ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag auf der B 10 bei Esslingen unterwegs gewesen. Die Ducati eines 53 Jahre alten Mannes fiel einer Zivilstreife kurz vor 15.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart auf. Der Biker war mit 150 km/h bei erlaubten 80 Stundenkilometern unterwegs. Nach Abzug der Toleranz ergibt das eine Überschreitung von 44 km/h, was mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem einmonatigen Fahrverbot geahndet wird. (ms)

Neuffen (ES): Mann um hohe Geldsumme betrogen (Warnhinweis)

Ein Mann aus Neuffen ist am Donnerstagnachmittag um eine hohe Geldsumme betrogen worden. Der Geschädigte bekam an dem Feiertag, um 17 Uhr, einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser brachte in dem Gespräch sein Opfer dazu, eine Software auf dem Laptop zu installieren und konnte sich in Folge in dessen Online-Banking einloggen. Später stellte der Mann fest, dass bei mehreren Transaktionen hohe Bargeldsummen von verschiedenen Konten abgebucht worden waren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder

Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und bspw. nach einer TAN oder PIN fragen. - Klären Sie Verwandte und Bekannte über die betrügerischen Anrufe auf. - Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Betrugsmaschen sowie Tipps, wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (ms)

Dußlingen (TÜ): Vermisste Jugendliche wohlbehalten aufgefunden

Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei von Donnerstag auf Freitag nach einer vermissten Jugendlichen gesucht. Das Mädchen war nicht wie vereinbart am Donnerstagabend nach Haus zurückgekommen, weshalb die Angehörigen nach erster eigener Suche gegen 23.15 Uhr die Polizei verständigten. Da nicht auszuschließen war, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befand, wurden sofortige, umfangreichen polizeiliche Suchmaßnahmen begonnen. Schließlich konnte die Vermisste am Freitagmorgen an einem Spielplatz wohlbehalten angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden. (gj)

Tübingen (TÜ): Polizei hilft Entenfamilie

Einer in einem Wohngebiet verirrten Entenfamilie ist am Donnerstagnachmittag eine Polizeistreife zu Hilfe geeilt. Nachdem Passanten kurz nach 15 Uhr eine Entenmama mit ihren fünf Küken in der Friedrich-Dannenmann-Straße gesichtet hatten, kümmerten sich die Beamten um die Tiere und sammelten diese vorsichtig mit einem Karton ein. Danach ging es zurück in die nahegelegene Ammer, wo die Entenfamilie auf dem Wasser ihren Feiertagsausflug fortsetzte. (gj)

Geislingen (ZAK): Schwerer Unfall mit Traktor bei Vatertagsausflug

Schwere Verletzungen hat ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Geislingen erlitten. Gegen 18 Uhr war ein Traktor mit Anhänger von der L415 kommend auf einem Verbindungsweg in Richtung Binsenhof unterwegs. Das Gespann wurde hierbei von einem 20-Jährigen gelenkt, auf dem Anhänger befanden sich rund 25 Mitfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen standen zum Unfallzeitpunkt zwei Personen auf einem Metallgestänge, das außen an der vorderen Ladebordwand des Anhängers befestigt war. Im weiteren Verlauf rutschte ein 21-Jähriger von diesem Gestell ab, stürzte auf die Fahrbahn und wurde mehrere Meter vom Anhänger mitgezogen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 20 Jahre alte Traktorfahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl der Traktor, als auch der Anhänger wurden sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Weiter im Einsatz vor Ort waren fünf Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 17 Kräften. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen, in die ein Sachverständiger bereits vor Ort eingebunden war, dauern weiter an. (gj)

