Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auslieferungshaftbefehl in Waldshut festgestellt

Waldshut (ots)

Ein durch Nordmazedonien zum Zwecke der Auslieferung gesuchter 65-Jähriger wurde bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut festgenommen. Bis zur Entscheidung über seine Auslieferung sitzt der Mann nun im Gefängnis.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den nordmazedonischen Staatsangehörigen am Samstagabend (17.05.25) bei der Einreise am Grenzübergang Waldshut. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung aufgrund eines Auslieferungshaftbefehls weshalb der 65-Jährige an die Bundespolizei übergaben wurde. Das Festnahmeersuchen durch Nordmazedonien besteht aufgrund des Verdachts einer Sexualstraftat zum Nachteil eines Kindes. Der 65-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach der Erteilung einer Festhaltanordnung durch das Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet der Mann nun auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts über die Auslieferung.

