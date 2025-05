BPOLI-WEIL: Festnahme im Einreisezug

Neuenburg am Rhein (ots) - Wegen eines Betäubungsmittelvergehens verurteilte ein Gericht einen 49-Jährigen zu einer Geldstrafe. Der in Frankreich wohnhafte Mann bezahlte jedoch nicht, weswegen Haftbefehl erlassen wurde. Er sitz jetzt in Haft. Am Samstagabend (10.05.205) geriet der französische Staatsangehörige in Neuenburg am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn im Jahr 2020 ein ...

mehr