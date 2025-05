Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann mit fünf Haftbefehl gesucht - Festnahme

Efringen-Kirchen (ots)

Ein 28-Jähriger, gegen den acht Fahndungsausschreibungen vorlagen, darunter fünf Haftbefehle, wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Er sitzt nun über 200 Tage Restfreiheitsstrafe ab.

In der Nacht von Mittwoch (14.05.25) auf Donnerstag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei den 28-Jährigen als Beifahrer in einem PKW an der A5 bei Efringen-Kirchen. Der Mann konnte sich mit einem gültigen georgischen Reisepass ausweisen und gab an auf dem Weg nach Bremen zu sein. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Einsatzkräfte zwei Untersuchungshaftbefehle, jeweils wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie drei Vollstreckungshaftbefehle wegen Urkundenfälschung bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Des Weiteren bestanden drei Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl, Körperverletzung und besonders schweren Fall des Diebstahls gegen den 28-Jährigen. Da er die, in den Vollstreckungshaftbefehlen geforderten, Geldstrafen nicht aufbringen konnte wurde er festgenommen. Zur Verbüßung der insgesamt 263 Tagen Restfreiheitsstrafe wurde der 28-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

