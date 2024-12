POL-EL: Haselünne - LKW Fahrer mit niederländischen Auflieger nach Verkehrsunfall flüchtig

Haren (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 17.53 Uhr zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Industriestraße in Haren. Die Feuerwehr Haren war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Eine 61-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand brach in der Küche eines Nebengebäudes der Firma aus. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, insbesondere das ...

mehr