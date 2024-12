Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Brand im Firmengebäude

Haren (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 17.53 Uhr zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Industriestraße in Haren. Die Feuerwehr Haren war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Eine 61-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand brach in der Küche eines Nebengebäudes der Firma aus. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, insbesondere das Obergeschoss, das durch Feuer und Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr Haren war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Hauptgebäude. Der genaue Hergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, genaue Angaben können derzeit noch nicht gemacht werden.

