POL-RT: Verkehrsunfälle; Größere Polizeieinsätze; Hund gerettet; Polizisten angespuckt; Brände; Firmeneinbruch

Betrunken Unfall verursacht

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen einen 46 Jahre alten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der am Samstagnachmittag unter dem Einfluss von Alkohol zunächst einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchten wollte. Gegen 15.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem Ford gegen einen in der Gartenstraße geparkten VW und beschädigte hierbei die Stoßstange. Mehrere Passanten sprachen den Unfallverursacher daraufhin an und baten ihn die Polizei hinzuzuziehen, was er trotz des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 750 Euro verneinte. Polizeibeamte, die sich in anderer Sache in unmittelbarer Nähe zum Unfallgeschehen befanden, wurden auf die Situation aufmerksam und gingen auf den Ford-Lenker zu, welcher unmittelbar zu Fuß die Flucht ergriff. Er konnte verfolgt und widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Sonnenbühl (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Samstagabend in Undingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-Jähriger war gegen 20.20 Uhr mit einem BMW auf der Lichtensteinstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem geparkten VW kollidierte. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers über eine Hecke in die Außenmauer eines Firmengebäudes. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Das beschädigte Gebäude wurde von der ebenfalls ausgerückten Feuerwehr provisorisch abgesichert.

Pfullingen (RT): Folgenschwerer Verkehrsunfall

Mehrere Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 312 ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr gingen sowohl bei der Rettungsleitstelle, als auch beim Polizeinotruf Anrufe zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit mehreren beteiligten Pkw auf der B312 zwischen Ursulabergtunnel und der Abfahrt Pfullingen-Süd ein. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 47 Jahre alter Seat-Fahrer auf seinem Weg von Unterhausen in Richtung Reutlingen kurz nach der Abfahrt zur Klosterstraße einen bislang unbekannten Pkw überholt. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mini, der von einer 56 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge berührten sich im Vorbeifahren, woraufhin der Mini zunächst in die Leitplanke und anschließend in den Gegenverkehr abgewiesen wurde. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan einer 26-Jährigen. Nach der Kollision der beiden Pkw geriet das Fahrzeug der 56-Jährigen schließlich auf die Richtungsfahrbahn Unterhausen, wo ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Skoda nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf den stehenden Unfallwagen auffuhr. Alle Pkw-Lenker sowie die 11 und 13 Jahre alten Mitfahrer des Seat und der 56 Jahre alte Beifahrer im Mini wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot vor Ort war, in Kliniken gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Ursulabergtunnel voll gesperrt. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

Reutlingen (RT): Betrunkener löst Polizeieinsatz aus

Das Hantieren mit einer Waffe während eines Video-Chats hat am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 17 Uhr verständigten Familienangehörige eines 41 Jahre alten Mannes die Polizei, nachdem er sich während des Videotelefonats mit seinem 10-jährigen Sohn eine Pistole an den Kopf gehalten hatte. Der stark betrunkene Mann konnte in der Folge von mehreren Streifenbesatzungen in seiner Wohnung im Stadtteil Orschel-Hagen angetroffen und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Bei der aufgefundenen Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Aufgrund seiner zuvor geäußerten Suizidgedanken wurde der 41-Jährige einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt.

Nürtingen (ES): Hund gerettet

Zu einem tierischen Einsatz ist es am Samstagabend in der Nürtinger Innenstadt gekommen. Gegen 19.40 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass sich ein Hund auf dem Hausdach eines Nachbargebäudes in der Forststraße befinden würde. Eine Streifenbesatzung machte sich auf die Suche und konnte diesen zwischen zwei Dachfenstern feststellen. Mutmaßlich war der Hund durch das offene Fenster auf das Gebäudedach gelangt. Durch den Einsatz eines Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr konnte das Tier gerettet und den heimkehrenden Besitzern unversehrt übergeben werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Polizisten angespuckt

Am Samstagabend musste eine 38-Jährige aufgrund ihres aggressiven und unkooperativen Verhaltens im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße in Gewahrsam genommen werden. Die stark alkoholisierte Frau hatte zuvor mutwillig das Fahrrad eines anderen Bewohners beschädigt und sich lautstark über anwesende Kinder geäußert, woraufhin der Sicherheitsdienst gegen 21.10 Uhr die Polizei verständigte. Als die Polizeistreife eintraf, verhielt sich die 38-Jährige weiterhin extrem aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Während des Versuchs eine Atemalkoholmessung durchzuführen, spuckte sie zwei Polizeibeamten absichtlich und zielgerichtet ins Gesicht. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde die Frau schließlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Nürtingen (ES): Küchenbrand

In einer Wohnung in der Eichendorffstraße ist es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr zu einem kleineren Küchenbrand gekommen. Ursache hierfür war erhitztes Öl in einem Topf. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind der Ablauf und die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignet haben soll. Gegen 00.05 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass zwei auf dem Boden liegende Männer durch eine dritte männliche Person mittels einer Schusswaffe bedroht werden. Zudem wurde durch weitere Anrufer von Knallgeräuschen und möglichen Verletzungen berichtet. Als die Polizei mit einem Großaufgebot eintraf, hatten sich bereits alle Personen in unbekannte Richtungen entfernt. Konkrete Hinweise auf eine Straftat, bei welcher eine Schusswaffe abgefeuert wurde, konnten nicht erlangt werden. Stattdessen konnten die gemeldeten Knallgeräusche einem zeitgleich stattgefundenen Feuerwerk zugeordnet werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen zu den Beteiligten der Auseinandersetzung sowie der hierbei möglicherweise mitgeführten Schusswaffe aufgenommen. Der vermeintliche Tatverdächtige wird als circa 170-180 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose mit roten Streifen, einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen Mütze beschrieben. Zeugen und möglicherweise Geschädigte der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrände

Im Verlauf des Samstags ist es in Tübingen unabhängig voneinander zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Zunächst war gegen 14.15 Uhr in der Primus-Truber-Straße ein geparkter Mercedes Benz Sprinter vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Eine Anwohnerin entdeckte den Brand und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausrückte, löschte die Flammen. Der entstandene Schaden am Sprinter beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Gegen 20.50 Uhr war eine Mercedes Benz E-Klasse während der Fahrt in der Wilhelmstraße vermutlich ebenfalls aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Ein zufällig vor Ort befindlicher Feuerwehrangehöriger begann den Pkw mit einem Feuerlöscher zu löschen. Kurz darauf unterstützten ihn die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort kamen. Der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Starzach (TÜ): Kollision mit Gegenverkehr

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in Börstingen ereignet hat. Gegen 15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die Weitenburger Straße in Richtung Ortsausfahrt. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Audi eines 49-Jährigen. Dieser, sowie seine 50-jährige Beifahrerin, blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Albstadt (ZAK): In Firmengebäude eingebrochen

In eine Firma in der Straße Vor dem Weißen Stein ist zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchsuchte es. Die Höhe des Diebesgutes kann bisher nicht beziffert werden. Ein möglicher Tatzusammenhang zu einem Einbruch vor circa vier Wochen in die selbe Firma ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche das Polizeirevier Albstadt zusammen mit Experten der Spurensicherung aufgenommen hat.

