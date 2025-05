Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versammlungslage mit mehreren Demonstrationen in Reutlingen - Einsatzmaßnahmen der Polizei

Reutlingen (ots)

Eine positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Reutlingen nach den Einsatzmaßnahmen am Samstag anlässlich mehrerer friedlich verlaufender Demonstrationen im Stadtgebiet von Reutlingen. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten dabei von Kräften der Polizeipräsidien Stuttgart und Ravensburg sowie der Polizeipräsidien Einsatz aus Baden-Württemberg und Hessen. Die über den gesamten Nachmittag hinweg andauernde Versammlungslage umfasste insgesamt zehn angemeldete Demonstrationen, Aufzüge und Informationsstände im Bereich der Innenstadt.

Die Versammlung des "Bündnis Gemeinsam und Solidarisch gegen Rechts", die gegen 12.30 Uhr am Listplatz begonnen hatte, setzte sich kurz nach 13 Uhr mit in der Spitze schätzungsweise 500 Personen zu einem geplanten Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung. Daraufhin blockierten kurz vor 13.30 Uhr circa 150 Personen des Aufzugs, in dem sich auch mehrere Personen vermummt hatten, die Karlstraße im Bereich Metzgerstraße, weshalb sie durch Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen der Fahrbahn aufgefordert wurden.

Gegen 14.15 Uhr liefen dann die Personen, die am Listplatz gestartet waren, wieder gemeinsam unter weiterhin polizeilicher Begleitung zum ZOB, ehe sich ein Großteil einer für 15 Uhr am Echazhafen angemeldeten Versammlung zum Thema Asylpolitik anschloss. Im Zuge der Abwanderung der Teilnehmer kam es zu keinen Besonderheiten. Zu den Vermummungen hat das Polizeirevier Reutlingen entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Noch während des Einsatzes konnten mehrere Tatverdächtige identifiziert werden, die nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensehen.

Gegen 14.30 Uhr startete im Bereich der Stadthalle der Aufzug der Versammlung "Im Rahmen der bundesweiten Proteste", an dem nach Schätzungen der Polizei im weiteren Verlauf in der Spitze circa 750 Personen teilnahmen. Darunter auch Personen der vorherigen Versammlung "Schutz der Bevölkerung, Innere Sicherheit, Frieden gegen Aufrüstung" aus dem Bürgerpark. Um die räumliche Trennung vom zuvor am Listplatz gestarteten Aufzug der Gegendemonstration aufrecht zu erhalten, führte die hiesige Aufzugsstrecke entgegen der ursprünglich geplanten Route über die Lederstraße zum Albtorplatz. 15 dem linken Spektrum zuzurechnende Personen hatten sich dort niedergesetzt, weshalb der Aufzug kurzzeitig angehalten werden musste. Nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte räumte die Gruppe die Strecke. Der Aufzug führte anschließend durch die Oststadt und dann über die Lederstraße zurück zur Stadthalle, wo die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 17.20 Uhr vom Veranstalter beendet wurde. Auch hier verlief die Abwanderung der Teilnehmer ohne Besonderheiten.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen konnten daraufhin sukzessive zurückgefahren werden.

