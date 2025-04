Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann bei Polizeieinsatz vorläufig festgenommen; Gaunerpaar flüchtete mit Schmuck; Festnahme nach Rollerdiebstahl: Tatbeteiligter floh und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mann bei Polizeieinsatz vorläufig festgenommen - Hanau

(cb) In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Lamboystraße zu einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts einer Bedrohung. Vorausgegangen waren offenbar Streitigkeiten zwischen zwei 40 und 41 Jahre alten Männern. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 40-jährige Tatverdächtige Zugriff auf Waffen habe, weshalb Spezialkräfte hinzugezogen wurden. Diese konnten den Mann an seiner Wohnanschrift gegen 1 Uhr vorläufig festnehmen. Waffen wurden nicht gefunden, die Beamten stellten jedoch Beweismittel sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Ermittlungen wurde der 40-Jährige vorerst entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

2. Festnahme nach Rollerdiebstahl: Tatbeteiligter floh - Hanau

(fg) Nach einem Rollerdiebstahl am Mittwochabend in der Büdinger Straße (einstellige Hausnummern) fanden alarmierte Polizeibeamte das gestohlene Zweirad zeitnah wieder auf und machten zudem auch zwei der mutmaßlichen Rollerdiebe ausfindig. Auf die Jugendlichen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Ein Tatbeteiligter, er war etwa 1,75 Meter groß und trug einen Mantel, rannte davon. Die drei Jugendlichen sollen den roten Roller, welcher auf einem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses stand, gegen 23 Uhr kurzgeschlossen haben. Anschließend machten sie sich damit davon. Eine Streife fand den Roller letztlich in Tatortnähe auf einer Wiese liegend auf; dieser wurde dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die dritte Person geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Gaunerpaar flüchtete mit Schmuck - Langenselbold

(cb) Ein Gaunerpaar hat eine Rentnerin aus Langenselbold am vergangenen Wochenende um Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gebracht. Zuvor antwortete die Seniorin auf eine Zeitungsannonce, aus welcher hervorging, dass diverse Gegenstände angekauft werden. Zu dem vereinbarten Termin am Sonntag, gegen 19 Uhr, erschien ein etwa 38 Jahre alter Mann mit seiner angeblichen Partnerin, welche auf Anfang 30 geschätzt wurde und auffällig viel Schmuck trug. Das Paar betrat das Haus der Verkäuferin und gab vor, die zum Verkauf stehenden Gegenstände der Hausbesitzerin zu begutachten. Der Kaufinteressent soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, hatte braune Augen, schwarze Haare und war korpulent. Der Gauner trug eine schwarze Hose und Sportschuhe. Auffällig war, dass er augenscheinlich eine Rolex-Uhr aus Platin, einen Ring mit großem Stein und ein Armband trug. Zudem hatte er auf dem linken Auge ein hängendes Augenlid. Nach einiger Zeit kamen die beiden Betrüger auf das Thema Schmuck und Münzen zu sprechen, woraufhin die Langenselbolderin aus ihrem Schmuckkästchen einige Schmuckstücke heraussuchen wollte. Das Paar kam hinzu und durchwühlte regelrecht die Sammlung aus Anhängern, Edelsteinen, Ringen und Ketten. Die Frau, welche ihre schwarzen Haare hochgesteckt hatte und ein schwarzes langes Kleid mit Silberfäden trug und ihr Partner, nahmen mehrere Schmuckstücke an sich und gaben vor, diese der älteren Dame für 50.000 Euro abkaufen zu wollen. Da sie jedoch nicht ausreichend Bargeld mit sich führten, müsse das Duo zuerst zur Bank und das Geld abheben. Aufgrund des Auftretens des Gaunerpärchens war die Seniorin so verdutzt, dass sie die beiden mit ihrem Schmuck in Richtung Wilhelmstraße ziehen ließ. Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um sachdienliche Zeugenhinweise.

4. Einbruch in Rohbau: Dieb entwendete Baumaterialien und Werkzeug - Rodenbach

(me) In der Zeit zwischen Donnerstag, 27. März und Freitag, 28. März, betrat mindestens ein bisher unbekannter Täter eine Baustelle mit mehreren fast fertiggestellten Mehrfamilienhäusern. Die Baustelle befindet sich im Bereich der Hanauer Landstraße (20er-Hausnummern). An einem der Häuser stieg der Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in den Rohbau ein. Aus diesem stahl der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Baumaterialien und Werkzeuge im hohen vierstelligen Bereich. Zudem verursachte der Dieb einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Für Zeugenhinweise ist die Kriminalpolizei aus Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 erreichbar.

5. Meterlange Sachbeschädigung an Auto - Gelnhausen

(me) In der Straße "Alter Graben" (10er-Hausnummern) wurde am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr ein grauer Audi mit einem bisher unbekannten Gegenstand, auf einer Länge von circa 1,5 Metern, zerkratzt. Die Sachschadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen zu wenden.

Offenbach, 03.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell